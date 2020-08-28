Бейрут, , 22:24 — REGNUM Правительство Ливана отказался возглавить Тамам Салям — одни из главных кандидатов на должность ливанского премьер-министра, пишет 28 августа Al Modon.

По его словам, он не станет руководить правительством, потому что не хочет быть «причиной ещё большего краха Ливана». Проблема, по его словам, в том, что реформы при президенте Мишеле Ауне не удастся осуществить — из-за противостояний на политической арене.

Салям обвинил Ауна в том, что он за четыре года нахождения у власти так и не осуществил в стране реформирование. Ливан оказался при Ауне «на грани исчезновения».

Эммануэлю] Макрону к его визиту 1 сентября те, кто находится у власти». Салям «Я не стану тем «подарком», который хотят преподнести [президенту Франциик его визиту 1 сентября те, кто находится у власти».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 августа — через шесть дней после взрыва в порту Бейрута — ливанский премьер-министр Хасан Диаб подал в отставку. В стране начались протесты против действующей власти.

27 августа в пригороде Бейрута Хальде произошли суннитско-шиитские столкновения, в ходе которых погибли два человека.

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