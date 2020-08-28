Анкара, 28 августа 2020, 22:12 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и генсек НАТО Йенс Столтенберг провели телефонные переговоры по ситуации в Восточном Средиземноморье, 28 августа сообщает агентство Anadolu.
Согласно заявлению офиса Эрдогана, турецкий лидер подтвердил намерение «защищать свои права и интересы» в регионе. Другие подробности переговоров не раскрываются.
Как сообщало ИА REGNUM, 28 августа турецкие ВВС сообщили о перехвате над Восточным Средиземноморьем шести греческих истребителей F16.
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