Берлин, , 22:06 — REGNUM Власти Германии рассматривают возможность введения санкций против Российской Федерации из-за инцидента с оппозиционным блогером Алексеем Навальным. Об этом сегодня, 28 августа, заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

По словам Мааса, если выяснится, что Навальный был отравлен российскими спецслужбами, то санкции против Москвы неизбежны. Речь будет идти, по всей видимости, о персональных санкциях.

«Что касается готовности России сотрудничать по делу Навального, мы будем действовать так же, как в случае с убийством в Тиргартене», — сказал Маас.

Напомним, что в 2019 году власти Германии объявили персонами нон-грата двух российских дипломатов в связи с убийством в Берлине гражданинаГрузииЗелимхана Хангошвили, которого в России подозревали в террористической деятельности.