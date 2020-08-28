Приштина, , 22:56 — REGNUM Специальный представитель Евросоюза по диалогу между Сербией и Косово Мирослав Лайчак 28 августа заявил, что обмен территориями между республиками не находится на повестке переговоров.

Карта Косово Cartographer of the United Nations

Отвечая на вопросы представителя Регионального женского лобби Юго-восточной Европы Эдиты Тахири, политик заявил, что в ЕС стремятся к заключению соглашения, которое будет способствовать региональной стабильности и нормализации отношений между Белградом и Приштиной и продвижению Косово и Сербии по пути евроинтеграции.

Напомним, 27 августа в рамках диалога на уровне экспертов состоялась встреча делегаций Косово и Сербии во главе с государственным координатором Косово по диалогу с Сербией Скендером Хюсени и руководителем канцелярии по Косово и Метохии в правительстве Сербии Марко Джуричем.

4 и 7 сентября диалог между сторонами продолжится на высшем уровне в Вашингтоне и Брюсселе.

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