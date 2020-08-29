Приштина, , 00:30 — REGNUM Один из первых активистов Демократической лиги Косово и бывший боец УЧК (алб. Освободительная армия Косово) Гани Геци 28 августа в интервью для косовского телеканала Kanal10 сообщил, что причиной его вызова в Специальный трибунал по Косово в Гааге является Коммуникация 59, из-за которой были убиты двое его друзей.

В 1998 году в самый разгар косовского конфликта в одном из приближенных УЧК СМИ была опубликована Коммуникация номер 59, в которой говорилось о том, что Геци, глава одного из влиятельных кланов в Дренице, является предателем (сербским агентом) и требовалась его ликвидация. В поддержку Геци выступили другие лидеры УЧК, однако его репутация в косовском обществе была серьезно повреждена, а некоторые из членов его семьи были убиты. К публикации был причастен президент Косово и бывший политический лидер УЧКХашим Тачи.

Геци пытался обратиться в связи данной коммуникацией в косовскую прокуратуру, однако ему было отказано в расследовании. Теперь политик намерен отомстить Тачи через Специальный трибунал по Косово в Гааге.

Напомним, ранее Гани Геци обещал «сорвать маску» с Тачи. Специальный трибунал предъявил Тачи обвинение в убийстве свыше ста человек и устранении политических соперников, одним из примеров чего является клевета на Геци.

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