Брюссель, , 22:57 — REGNUM Специальный трибунал по Косово 27 августа пригласил бывшего бойца УЧК (алб. Освободительная армия Косово) Скендера Житию в качестве обвиняемого.

Албанские боевики. Косово. 1999 U.S. Marine Corps

Об этом сообщил на своей странице в социальной сети Facebook глава Организации ветеранов войны УЧК Хюсни Гуцати.

Гуцати подчеркнул, что «Скендери, как и все бойцы УЧК, будут объявлены невиновными и чистыми».

Напомним, в июне этого года Трибунал опубликовал обвинительный акт в отношении президента Косово и бывшего политического руководителя УЧК Хашима Тачи и бывшего руководителя разведслужбы УЧК Кадри Весели, ныне возглавляющего Демократическую партию Косово.

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