Брюссель, 28 августа 2020, 22:57 — REGNUM Специальный трибунал по Косово 27 августа пригласил бывшего бойца УЧК (алб. Освободительная армия Косово) Скендера Житию в качестве обвиняемого.
Об этом сообщил на своей странице в социальной сети Facebook глава Организации ветеранов войны УЧК Хюсни Гуцати.
Гуцати подчеркнул, что «Скендери, как и все бойцы УЧК, будут объявлены невиновными и чистыми».
Напомним, в июне этого года Трибунал опубликовал обвинительный акт в отношении президента Косово и бывшего политического руководителя УЧК Хашима Тачи и бывшего руководителя разведслужбы УЧК Кадри Весели, ныне возглавляющего Демократическую партию Косово.
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