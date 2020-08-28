Пекин, , 21:48 — REGNUM По инициативе Туркменистана при ООН создана Группа друзей нейтралитета во имя мира, безопасности и развития. В соответствующей церемонии, прошедшей в видеоформате под председательством туркменистанского представителя Аксолтан Атаевой, участвовали 18 стран, в том числе Россия, Китай, Узбекистан, Пакистан, Египет, Катар, Иран, Ирландия, Коста-Рика и т.д., сообщает 28 августа Синьхуа.

Гэн Шуан Fmprc.gov.cn

Агентство сообщает, что китайскую сторону представил и выступил на конференции заместитель постоянного представителя КНР при ООН Гэн Шуан, который прежде всего отметил важность координации в условиях эпидемии коронавируса, наносящей удар по всем членами мирового сообщества. В этих условиях дипломат подверг критике применяемую некоторыми странами практику односторонних подходов, протекционизма, санкционных режимов и т.д. В противовес им он подчеркнул важность укрепления солидарности и взаимодействия, которым полностью соответствуют принципы и политика нейтралитета, которая находится в центре внимания участников.

Говоря о позиции Китая, Гэн Шуан подчеркнул приверженность его страны принципам многосторонности, защите мира и содействия развитию. Он заверил, что Китай готов к самому широкому сотрудничеству в данном и других форматах со всеми заинтересованными сторонами.