Приштина, , 23:21 — REGNUM Министр иностранных дел и диаспоры Косово Мелиза Харадинай-Стубла 27 августа провела телефонный разговор со своим коллегой из Эстонии Урмасом Реинсалу.

В пресс-релизе косовского МИДД сообщается, что Реинсалу пообещал, что Эстония продолжит поддерживать Косово. Стороны подтвердили приверженность углублению двусторонних отношений и расширению гаммы экономического сотрудничества.

Реинсалу также подтвердил, что Эстония поддержит либерализацию визового режима между ЕС и Косово, как и евроинтеграцию края в целом.

Ранее докладчик по Косово в Европарламенте Фиола фон Крамон призвала Германию предпринять активные шаги по либерализации визового режима с Косово в течение своего председательства в Совете ЕС.

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