Пекин, , 21:43 — REGNUM Продолжается европейское турне главы МИД КНР Ван И; в его рамках в Осло прошли его переговоры с норвежским коллегой Ине Эриксеном Серейде, участники которых провели итоговую пресс-конференцию. Об этом 28 августа сообщает Синьхуа.

Отвечая на вопросы журналистов, китайский министр высоко оценил итоги сорокалетия политики реформ и открытости, подчеркнув, что изоляция ведет к отсталости. Развиваясь вместе со всем миром, Пекин, по его словам, полностью выполнил и перевыполнил свои обязательства перед международными организациями, прежде всего ВТО. Он снизил планку тарифной ставки в среднем на 7,5%, что приближается к уровню развитых стран, превышая показатели всех развивающихся, к которым себя относит Китай.

Два года подряд в Китае быстрыми темпами улучшается деловая среда, создаются новые возможности для бизнеса для разных стран, включая Норвегию, вносится большой и важный вклад в глобальный экономический рост.

Очерчивая дальнейшие перспективы, Ван И обратил внимание собравшихся на недавнее выступление партийно-государственного лидера страны Си Цзиньпина, который подчеркнул, что столкнувшись с мировым спадом, Китай не закроет, а шипе откроет свои двери для внешнего мира.

Дав высокую оценку состоянию и перспективам китайско-европейских отношений, глава китайской дипломатии высказался за дальнейшую активизацию участия стран Европы в важнейших сферах двустороннего и многостороннего взаимодействия — промышленном производстве, торговле и инвестициях.