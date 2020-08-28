Липецк, , 21:33 — REGNUM Липецкий городской совет депутатов досрочно прекратил депутатские полномочия Михаила Захарова, объявленного в международный розыск. Об этом сообщил портал Gorod48.

Формальным поводом лишить Захарова мандата стало непредоставление отчёта о доходах за 2019 год. На самом же деле из-за возбуждённого в отношении него уголовного дела Захаров покинул Российскую Федерацию и фактически обязанности депутата давно не исполняет, скрываясь от правосудия.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Захаров занимал должность председатель совета директоров ОАО «Эксстроймаш». Его и других фигурантов дела обвиняют в обмане дольщиков. По версии следствия, из-за них четыре многоэтажных дома, сдать которые должны были в 2017—2018 годах, так и не были достроены. Потерпевшими признаны более 1,7 тыс. дольщиков, ущерб составил более 70 млн рублей.

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