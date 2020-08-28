Вашингтон, , 21:30 — REGNUM Ещё 11 компаний из Китая внесены Пентагоном в перечень ведущих деятельность в Соединённых Штатах и связанных с китайским ВПК, сообщили 28 августа в пресс-службе американского военного ведомства.

В Пентагоне отмечают, что эти «коммунистические военные компании» из Китая действуют «прямо или косвенно в Соединённых Штатах».

Напомним, 25 июня Пентагон опубликовал перечень контролируемых китайскими военными компаний, действующих в США. В него вошли два десятка организаций, в том числе Huawei Technologies Co.

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