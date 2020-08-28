Москва, , 21:18 — REGNUM Истребители стран НАТО сопровождали российские самолёты над нейтральными водами Балтийского моря, Северного Ледовитого и Тихого океанов. Об этом сообщили 28 августа в Национальном центре управления обороной России.

По информации ведомства, самолёты Северного, Тихоокеанского и Балтийского флотов, а также дальней авиации ВКС России выполняли полёты в рамках учений «Океанский щит — 2020».

В учениях были задействованы восемь противолодочных Ту-142, четыре противолодочных Ил-38, два бомбардировщика Су-24М, два стратегических бомбардировщика Ту-95МС и один топливозаправщик Ил-78.

«На отдельных участках полётов российские самолёты сопровождались истребителями стран НАТО», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сегодня в Минобороны сообщили о перехвате российским истребителем Су-27 самолёта-разведчик ВВС США над нейтральными водами Чёрного моря.

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