Вашингтон, , 21:12 — REGNUM Доступ к трём сайтам компаний из Ирана закрыт в США по решению американского минюста, сообщили 28 августа в пресс-службе ведомства.

Доступ к сайтам заблокирован из-за того, что эти компании участвовали в организации поставок топлива из Ирана в Венесуэлу. Топливо поставлялось по договорённости с Корпусом стражей Исламской революции.

Эти компании — Mobin International, Sohar Fuel и Oman Fuel. Сумма поставок измеряется «многими миллионами», отмечает американский минюст.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, КСИР считается в США террористической организацией. К тому же Вашингтон не признаёт законность властей Венесуэлы, давно находящихся под американскими санкциями.

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