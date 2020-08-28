Липецк, , 20:38 — REGNUM Рабочая встреча министра здравоохранения России и руководителя Липецкой области состоялась 28 августа в Москве. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, Михаил Мурашко и Игорь Артамонов обсудили развитие медицины в регионе.

Игорь Артамонов рассказал об эпидситуации по коронавирусной инфекции в Липецкой области. В настоящее время ситуация стабильная. Регион находится на третьем этапе снятия ограничений. Медучреждения в полном объёме обеспечены средствами защиты, а также препаратами и оборудованием для диагностики и лечения COVID-19.

«Медицинские организации региона оказывают помощь в полном объёме. Возобновлены профосмотры и вакцинация. Наши медики готовы прививать население и от гриппа, и от коронавируса», — сказал глава Липецкой области.

Также Игорь Артамонов рассказал о региональном опыте сокращения младенческой смертности. Этот показатель снизился на 25% в сравнении с аналогичным периодом 2019 года. Такой результат достигнут благодаря эффективной трехуровневой системе оказания медицинской помощи матерям и детям. В регионе модернизирована материально-техническая база детских больниц и поликлиник в рамках национального проекта «Здравоохранение». За счет средств регионального бюджета капитально отремонтирована поликлиника Областной детской больницы, к бережливому стандарту приведены все детские поликлиники области, модернизирован автопарк детской санитарной авиации. В рамках реализации региональной программы «Губернаторский миллион» на работу в областной перинатальный центр за последний год приняты три врача высшей квалификации из других регионов России.

Руководитель Липецкой области обозначил проекты, которые регион планирует реализовать. В частности, Игорь Артамонов рассказал Михаилу Мурашко о строительстве новых лечебных учреждений. В областной детской больнице планируется строительство хирургического корпуса. Семиэтажный корпус на 169 коек круглосуточного пребывания и 12 реанимационных мест должен обеспечить оказание медицинской помощи детям по хирургическим профилям. В период реализации региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения на 2021−2025 годы начнётся строительство стационарно-поликлинического корпуса Добровской районной больницы, новой поликлиники Липецкой городской детской больницы, а также женской консультации и детской поликлиники Чаплыгинской районной больницы.

В настоящее время ведётся строительство операционного блока областного онкологического диспансера. Четырёхэтажный корпус вместит девять операционных блоков, отделения реанимации и интенсивной терапии. Сегодня ведутся работы внутри помещения и благоустройство территории. Объект строительная компания планирует сдать в конце 2020 года.