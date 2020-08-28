Рим, , 20:27 — REGNUM Если бы Италией в период эпидемии коронавируса управлял бы лидер «Лиги» Маттео Сальвини и его партнеры по правоцентристской оппозиции, они довели бы страну «до братских могил на пляжах», заявил в пятницу, 28 августа, лидер Демократической партии Никола Дзингаретти.

Такой вывод следует из того, что «приятели» итальянских правоцентристов, лидеры Венгрии и Бразилии Виктор Орбан и Жаир Болсонару, показали себя «отрицателями реальности эпидемии», полагает Дзингаретти.

Лидеры правоцентристов в свою очередь подвергли высказывания Дзингаретти критике и насмешкам. Слова лидера либералов шокирующи и оскорбительны, заявила лидер «Братьев Италии» Джорджа Мелони.

Тем более странно слышать упрек в «отрицании реальности эпидемии» от Дзингаретти, который в первые дни эпидемии в Италии прямо и публично отрицал ее существование и призывал нарушать установленные ограничения, добавила Мелони.

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По данным на 28 августа, в Италии умерли 35 472 человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 9 (днем ранее — на 5). Выздоровели 206 902 человека, за день этот показатель увеличился на 348 (днем ранее — на 225). Число подтвержденных носителей выросло на 1462 (днем ранее — на 1411), что является самым высоким показателем на три с половиной месяца. С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 265 409.

В настоящее время заражены 23 035 человек — на 1103 больше, чем днем ранее. Количество актуально заражённых (непрерывно снижавшееся с конца апреля до начала июля) растёт уже четыре недели подряд. За это время оно увеличилось почти на 11 000 — почти вдвое. При этом гораздо медленнее увеличивается количество умерших: врачи связывают это с изменением среднего возраста заражённых — теперь это почти всегда молодые люди и люди среднего возраста.

Общенациональный карантин в Италии продлился около двух месяцев, с марта по май 2020 года. Прогнозируются многомиллиардные потери для экономики из-за отсутствия туристов и сокращения объемов производства и экспорта, по итогам года объем ВВП снизится на 10−15%, считают эксперты, власти страны полагают, что падение составит 8−9%. По итогам второго квартала ВВП Италии снизился на 17,3%. Правительственные проекты поддержки экономики предполагают выделение почти 100 млрд евро (в том числе кредитных средств), часть этих средств уже выделена. Из фондов ЕС итальянские компании смогут получить около 200 млрд евро, большая часть этих средств — кредитные.

C 4 мая 2020 года некоторые ограничения были смягчены, к работе вернулись 4 миллиона человек. Заведения общественного питания начали продавать еду навынос, были разрешены прогулки в парках, посещение близких родственников и пользование общественным транспортом. С 18 мая почти все предприятия и организации смогли возобновить работу при условии соблюдения норм санитарной безопасности. Сообщение между регионами страны было возобновлено 3 июня, в тот же день была открыта граница. Некоторые ограничения продолжают действовать: в закрытых общественных местах необходимо носить маску, также обязательно соблюдение санитарной дистанции.