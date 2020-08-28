Москва, , 19:32 — REGNUM Российский истребитель Су-27 перехватил самолёт-разведчик ВВС США над нейтральными водами Чёрного моря. Об этом сообщили 28 августа в Национальном центре управления обороной России.

Как отмечается, российскими средствами контроля воздушного пространства над Чёрным морем была обнаружена воздушная цель, приближавшаяся к российской границе. Для её опознания в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа.

«Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушному объекту и идентифицировал его как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США», — говорится в пресс-релизе.

Сообщается, что после разворота американского самолёта от российской границы Су-27 вернулся на аэродром базирования, нарушения воздушного пространства России допущено не было.

В оборонном ведомстве добавили, что весь полёт российского истребителя проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.