Минск, , 19:11 — REGNUM В Минске считают, что прекращение диалога с Киевом нанесёт ущерб двусторонним отношениям. Об этом заявил 28 августа пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз.

Александр Лукашенко и Владимир Зеленский President.gov.ua

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»Беларусь не ставила диалог с Украиной на так называемую паузу — это ведь не просто нажатие кнопки на проигрывателе. Это конкретный ущерб для тесных многогранных отношений двух соседних государств», — приводит его слова пресс-служба МИД Белоруссии.

Глаз также отметил, что властям в Минске «больно констатировать» факт вмешательства Украины во внутренние дела республики.

Он напомнил, что Белоруссия «даже в очень непростые годы для украинских друзей не ставила под сомнение суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины». Однако Киев, несмотря на заявления о политике невмешательства в дела Белоруссии, публично признаёт координацию своей официальной позиции с политическим руководством Евросоюза и США и призывает к проведению новых президентских выборов в соседней стране, подчеркнул Глаз.

Напомним, накануне министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в эфире телеканала «1+1», что украинская сторона «поставила на паузу» все процессы и контакты с Белоруссией, чтобы не нести «репутационных, моральных и этических потерь».

Власти Украины оказались в неловком положении после того, как Белоруссия освободила задержанных в преддверии президентских выборов 32 граждан России, проигнорировав при этом запрос Киева об их экстрадиции для уголовного преследования.