Москва, , 19:08 — REGNUM Архангельская область может стать пилотным регионом, где будут реализованы все федеральные подходы к развитию системы обращения и утилизации твердых коммунальных отходов и выработке соответствующих идеальных моделей в этой сфере. Об этом заявила вице-премьер Виктория Абрамченко в ходе совещания.

Мусорный полигон Дарья Антонова © ИА REGNUM

По ее словам, исходя из задач, поставленных президентом страны, и новых мероприятий, отраженных в новом указе о национальных целях развития России, предстоит, прежде всего, сфокусироваться на сокращении количества отходов, которые захораниваются на полигонах области.

«Для этого мы сделаем современную систему сортировки и утилизации, будем заниматься рекультивацией уже накопленных свалок, в том числе тех, которые возникли на землях лесного фонда, которых в достаточном количестве в Архангельской области», — уточнила Абрамченко.

В то же время, по словам врио губернатора Александра Цыбульского, перед регионом стоит задача сконцентрироваться на создании эффективной системы обращения с областными ТКО и соответствующей инфраструктуры их хранения и переработки, в том числе с учетом опыта, когда 96% граждан Архангельской области высказались против строительства экотехнопарка на станции Шиес.

«Мы договорились, никакого завоза отходов из других регионов на территорию Архангельской области быть не должно и не будет. Мы сейчас будем вплотную заниматься выстраиванием современной системы обращения и утилизации ТКО», — сказал он.