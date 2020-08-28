Бишкек, 28 августа 2020, 18:59 — REGNUM На подготовку к празднованию 29-й годовщины независимости Киргизии, которое состоится 31 августа, столичная мэрия намерена потратить 2,7 млн сомов (2,6 млн рублей).
Эти деньги пошли на размещение праздничных баннеров, праздничное оформление главной столичной площади и ряда социальных и культурных объектов, установку малых архитектурных форм на перекрестках центральных проспектов и улиц.
Также часть этих денег будет израсходована на праздничный салют и ряд других мероприятий.
Отмечается, что массовых празднеств, приуроченных ко Дню независимости Киргизии, в этом году не будет, поскольку власти опасаются, что они могут привести к росту числа заразившихся коронавирусной инфекцией.