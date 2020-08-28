Копейск, Челябинская область, , 18:56 — REGNUM В Копейске Челябинской области обозреватель газеты «Копейский рабочий» Алексей Самаев был доставлен из редакции издания в полицию. Об этом говорится на сайте издания.

По словам журналиста, в кабинете с ним беседовали трое сотрудников. Вначале он не понимал, о чём речь и какова его роль: свидетеля, подозреваемого или кого-то другого. И лишь когда ему сообщили, что есть видео о том, как в двух банкоматах якобы он снимает деньги, журналист понял, что его подозревают.

В ходе полуторачасовой беседы обозреватель понял, что одному из ветеранов-шахтёров якобы позвонил человек, представившийся Самаевым, и попросил его об интервью. А затем ветеран не обнаружил у себя кредитных карт, с которых позднее были сняты деньги.

Затем журналиста отпустили, пообещав, что ему ещё придёт приглашение от следователя. Коллектив редакции не исключает, что этот инцидент может быть связан с его профессиональной деятельностью.

«Мы, журналисты «КР», заявляем, что не допустим дискредитации наших сотрудников в связи с их исполнением профессиональных обязанностей», — заявляют представители коллектива. Также они просят руководство областного УМВД взять эту ситуацию на контроль и ждут вмешательства со стороны Союза журналистов России. Также редакция подготовила и передала обращение в региональный Союз журналистов.