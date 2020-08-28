Новосибирск, , 18:35 — REGNUM В Новосибирской области с сегодняшнего дня, 28 августа, началось изготовление избирательных бюллетеней для выборов депутатов Законодательного собрания. Всего изготовят почти 4,5 миллиона бюллетеней. Об этом сообщил региональный избирком.

Флаг Новосибирской области

«Всего для голосования на выборах депутатов Законодательного собрания Новосибирской области по единому областному округу будет изготовлено 2 149 206 бюллетеней, в том числе 611 436 — с использованием КОИБ. Такое же количество будет изготовлено для голосования за кандидатов по одномандатным избирательным округам», — рассказала секретарь новосибирского облизбиркома Наталья Кошкина.

Уточняется, что у бюллетеней несколько степеней защиты.