Москва, , 18:00 — REGNUM Законопроект, повышающий статус медицинских работников в школах, может быть внесен в Госдуму осенью. Как передает корреспондент ИА REGNUM 28 августа, об этом заявил глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов («Единая Россия»).

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"Врач должен стать частью управления производством, помогать работать любому заводу и фабрике в условиях сложной эпидемиологической ситуации. Вот точно так же врач должен быть обязательно членом педсовета. Мы такой законопроект разработали, и я надеюсь, что мы получим согласование и внесем его осенью», — заявил Морозов в ходе совещания в Госдуме.

В России новый учебный год начнется в традиционном формате, первые две недели в школах дополнительно будут дежурить медики, сообщила начальник отдела организации надзора по гигиене детей и подростков Роспотребнадзора Галина Яновская.