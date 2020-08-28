Тель-Авив, Израиль, , 17:36 — REGNUM Главная израильская авиакомпания El Al объявила о первом рейсе в ОАЭ, 28 августа сообщает агентство Reuters.

Самолёт авиакомпании El Al Oleg Belyakov

Рейс назначен на понедельник, 31 августа. Прямой рейс между аэропортом Бен-Гурион в Тель-Авиве и аэропортом в Абу-Даби должен доставить делегацию Израиля и советников президента США Дональда Трампа.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 августа Израиль и ОАЭ при посредничестве США заключили мирное соглашение и объявили о восстановлении дипломатических отношений.

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