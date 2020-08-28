Минск, 28 августа 2020, 17:22 — REGNUM Если Александр Лукашенко решит перейти от слов к делу, никаких сложностей с перенаправлением торговых потоков из Литвы «на другие маршруты» не возникнет, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в пятницу, 28 августа, глава агентства Infranews Алексей Безбородов.
Как сообщалось ранее, президент Белоруссии заявил, что страны, которые угрожают Минску санкциями, «зажрались» и «забыли, что такое Белоруссия», добавив, что «30% литовского бюджета формируют наши грузопотоки через Литву».
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