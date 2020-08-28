Москва, , 17:09 — REGNUM Актуализация темы русского языка в Белоруссии оппозицией приведёт лишь к ослаблению позиций лидеров протеста. Об этом 28 августа заявил директор Центра изучения перспектив интеграции ЕАЭС Дмитрий Беляков на телеканале «Россия 24».

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"Вытаскиваются сейчас вот такие типа лидеры общественных мнений, люди, которые занимали серьёзные посты. Но это будет носить обратный эффект», — заявил Беляков.

По его мнению, после педалирования «языкового вопроса» поддержка русского языка только расширится — не 75% (столько граждан высказались на референдуме в 1995 году), а 90% и даже больше граждан Белоруссии будут поддерживать статус русского языка.

«Получается катастрофа определённая, потому что если даже сравнивать эти моменты, то в школах дети не готовы к этому. Белорусский язык очень красивый, мы все его любим, но у нас два языка, и мы свой выбор отстояли», — заявил Беляков.

28 августа бывший председатель Верховного совета Белоруссии Станислав Шушкевич призвал изменить статус русского языка в Белоруссии. По его словам, единственным государственным языком страны должен быть белорусский, соответственно русский язык необходимо лишить такого статуса.