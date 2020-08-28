Казань, , 17:01 — REGNUM Сотрудников всех избирательных комиссий в Татарии, которые будут работать в ходе единого дня голосования 13 сентября текущего года, застрахуют от заражения коронавирусом. Об этом заявил глава региона Рустам Минниханов в ходе рабочей онлайн-встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Члены избирательной комиссии Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Руководитель республики добавил, что при этом все участники избирательного процесса — избиратели, правоохранители, волонтеры будут обеспечены средствами индивидуальной защиты, антисептиками, также всем участникам голосования будут замерять температуру тела.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы главы Татарии пройдут с 11 по 13 сентября 2020 года. Кроме Минниханова, кандидатов на эту должность еще четверо — координатор местного отделения ЛДПР Владимир Сурчилов, кандидат от регионального отделения партии «Коммунисты России» Альфред Валиев, председатель реготделения «Справедливой России» Альмир Михеев, председатель регионального отделения «Партии Роста» Олег Коробченко.