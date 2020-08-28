Берлин, , 16:59 — REGNUM Давление на руководство Белоруссии со стороны Европейского союза будет усиливаться, если Минск продолжит «давление на гражданское общество», сообщил 28 августа журналистам германский министр иностранных дел Хайко Маас.

Маас «Постепенно будут приниматься санкции против тех, кто ответственен за фальсификации результатов выборов и насилие».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ОБСЕ заявили, что организация предлагает помочь наладить диалог между властью и оппозицией в Белоруссии.

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