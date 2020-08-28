Берлин, 28 августа 2020, 16:59 — REGNUM Давление на руководство Белоруссии со стороны Европейского союза будет усиливаться, если Минск продолжит «давление на гражданское общество», сообщил 28 августа журналистам германский министр иностранных дел Хайко Маас.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ОБСЕ заявили, что организация предлагает помочь наладить диалог между властью и оппозицией в Белоруссии.
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