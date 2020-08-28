Калуга, , 17:22 — REGNUM Уполномоченного по правам человека Калужской области Юрия Зельникова беспокоит участившаяся в регионе практика недопуска и снятия кандидатов-одномандатников с выборов на основе отрицательных заключений экспертов. Об этом 28 августа омбудсмен рассказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

В Общественной палате Калужской области обсудили организацию общественного наблюдения на выборах Opkaluga.ru

По его словам, избиркомы всех уровней недостаточно реагируют на жалобы кандидатов в депутаты. Не помогают даже обращения в суд, который, в свою очередь, не принимает во внимание показания свидетелей и самих избирателей. Таким образом, не обеспечивается состязательность в ходе судебного процесса. К тому же, и сами эксперты практически не несут за свои заключения никакой ответственности.

Так, территориальная избирательная комиссия Московского округа Калуги отказала в регистрации кандидату в городскую думу по одномандатному округу, усомнившись в подлинности представленных им подписей избирателей на основе экспертного заключения.

«Необходимо серьезное совершенствование законодательства для реализации гражданами пассивного избирательного права. В частности, законодательно следует снять ограничение на количество поданных за кандидата подписей, ограничить количество проверяемых подписей и главное — ввести ответственность экспертов за свои ошибочные заключения», — считает Юрий Зельников.

На территории Калужской области в период с 11 по 13 сентября пройдут выборы губернатора, депутатов законодательного собрания и представительных органов местного самоуправления. Будет замещено 2515 депутатских мандатов.

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