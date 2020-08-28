Берлин, , 16:41 — REGNUM России придётся в большей степени предпринимать усилия, чтобы прояснить ситуацию с блогером Алексеем Навальным, сообщил 28 августа журналистам германский министр иностранных дел Хайко Маас.

Хайко Маас Sandro Halank

Маас «Именно Россия должна внести больше вклада в прояснение случая с Навальным».

Германский дипломат добавил, что Европейскому союзу необходима «в большей степени основанная на принципах и интересах политика в отношении России, чем прежде». По его словам, это стало ясно в ситуации с Навальным.

Как действовать дальше, станет ясно по результатам расследования, отметил Маас. Внутри Евросоюза страны будут «очень тесно согласовывать» свои действия.

Читайте также: У Навального проходят симптомы отравления — Charite

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Запад уже заявил, что против России могут быть введены санкции из-за «отравления Навального».

Читайте ранее в этом сюжете: Главы МИД ЕС обсудят отношения с РФ в связи с ситуацией с Навальным