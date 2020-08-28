Москва, , 16:41 — REGNUM Вопрос статуса русского языка в Белоруссии был закрыт в 1995 году, однако теперь белорусская оппозиция решила поднять его вновь. Об этом 28 августа заявил политолог Владимир Корнилов на телеканале «Россия 24».

Следите за развитием событий в трансляции: «Майдан надвигается: Белоруссия бастует и протестует — все новости»

"Если кто забыл, в 1992 году под руководством Шушкевича в Белоруссии был принят план полного перехода на белорусский язык всей общественной медийной жизни, политической жизни и так далее — уже к 2000 году. И вот благодаря Лукашенко, благодаря референдуму в 1995 году — 75% белорусского народа высказалось за государственный статус и русского языка тоже. С тех пор никаких языковых проблем Белоруссия не знала», — заявил Корнилов.

Теперь Белоруссия рискует «наступить на те же грабли», что и Украина, отметил он.

«Шушкевич озвучил то, что эта координационная рада уже заявила. Ведь одним из первых требований было восстановить конституцию Белоруссии 1994 года. Напомню, это тот текст конституции, в которой закреплён только один государственный язык — белорусский», — пояснил политолог.

28 августа бывший председатель Верховного совета Белоруссии Станислав Шушкевич призвал изменить статус русского языка в Белоруссии. По его словам, единственным государственным языком страны должен быть белорусский, соответственно, русский язык необходимо лишить такого статуса.