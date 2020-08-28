Токио, , 16:37 — REGNUM Японские медиа называют наиболее вероятным преемником ушедшего в отставку премьер-министра Синдзо Абэ его ближайшего помощника, главного секретаря кабинета министров Ёсихиде Суга, 28 августа сообщает агентство Reuters.

Ёсихидэ Суга 内閣官房内閣広報室 — 首相官邸ホームページ

Среди других политиков и чиновников, которые могут занять место Абэ, называются бывший министр иностранных дел Фумио Кисида и бывший министр обороны Сигэру Исиба.

65-летний Абэ покинул пост за год до окончания срока полномочий. Несмотря на это, он побил рекорд по продолжительности пребывания на посту премьер-министра, установленный его двоюродным дедом Эйсаку Сато полвека назад.

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