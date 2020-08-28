Москва, , 16:30 — REGNUM Белорусские события пока что развиваются по сценарию, аналогичному тому, который наблюдаются на Украине в 2013—2014 годах. Об этом 28 августа заявил политолог Владимир Корнилов на телеканале «Россия 24».

Следите за развитием событий в трансляции: «Майдан надвигается: Белоруссия бастует и протестует — все новости»

"Очень многие белорусские активисты обижались всегда, когда сравнивал их события с киевским майданом. Мол, это другое, вы не сравнивайте», — заявил Корнилов.

«И тем не менее грабли абсолютно всё те же. Ведь Шушкевич озвучил то, что эта координационная рада уже заявила. Ведь одним из первых требований было восстановить конституцию Белоруссии 1994 года. Напомню, это тот текст конституции, в которой закреплён только один государственный язык — белоруссий», — подчеркнул он.

28 августа бывший председатель Верховного совета Белоруссии Станислав Шушкевич призвал изменить статус русского языка в Белоруссии. По его словам, единственным государственным языком страны должен быть белорусский, соответственно, русский язык необходимо лишить такого статуса.