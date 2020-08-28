Новосибирск, , 16:12 — REGNUM Мэр Новосибирска Анатолий Локоть подписал постановление об обеспечении бесплатным горячим питанием школьников начальных классов. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации.

Следите за развитием событий в трансляции: «К чему готовиться родителям — как будут работать школы с 1 сентября?»

В мэрии уточнили, что с 1 сентября департамент образования организует в школах бесплатное горячее питание для учеников начальных классов — это более 87 тысяч детей. На блюдо для каждого ребёнка в день выделяется 65,47 рубля.

Предоставление бесплатного горячего питания прекращается в случаях: отчисления ученика; заявления от родителей или законных представителей об отказе от питания.