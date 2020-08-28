Страсбург, Франция, , 16:11 — REGNUM Власти Франции ввели обязательное ношение защитных масок в Страсбурге и муниципалитетах с населением более 10 000 жителей, передает BFM TV.

Следите за развитием событий в трансляции: «Мир против коронавируса: стабилизация или «вторая волна»? — все новости»

Известно, что жесткие меры начнут действовать с 8 утра 29 августа 2020 года и до 30 сентября.

Кроме того, ношение масок станет обязательным с 31 августа 2020 года в большей части центра города Бордо.

«С понедельника ношение масок на большей части исторического центра будет касаться любого человека старше 11 лет», — уточнил мэр Бордо, попросивший префектуру исключить велосипедистов и бегунов.

«Уровень заболеваемости в Бордо увеличился в десять раз за четыре недели», — уточнили в префектуре города.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным INSEE, во втором квартале 2020 года ВВП Франции упал на 13,8%.

Читайте ранее в этом сюжете: ВВП Франции упал на 13,8% — INSEE