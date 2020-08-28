Миасс, Челябинская область, , 16:09 — REGNUM В Миассе Челябинской области снова политическое обострение. Депутаты горсобрания не приняли отчёт мэра Григория Тонких за 2019 год, пишут СМИ.

Григорий Тонких Miass.gov74.ru

Для принятия отчёта нужно было набрать 14 голосов. Одного не хватило.

Отметим, противоречия между мэром и горсобранием Миасса являются уже привычным делом. Ранее депутаты дважды не приняли отчёт бывшего мэра Геннадия Васькова, а затем решили отправить его в отставку. После этого он угодил в СИЗО.

Добавим, нынешнее горсобрание уже уходит в историю. 13 сентября будет избран новый состав местного представительного органа.