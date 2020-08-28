Душанбе, , 16:01 — REGNUM В Таджикистане начались экзамены для младших специалистов министерства обороны Таджикистана после прохождения обучения у российских инструкторов 201-й военной базы РФ, сообщили в Центральном военном округе (ЦВО).

Обучение продолжалось два месяца. Теперь таджикским военным предстоит выполнить контрольные стрельбы из штатного вооружения боевых машин, стрелкового оружия, гранатометов и минометов. Кроме того, зачетные упражнения выполнят механики-водители танков Т-72, самоходных артиллерийских гаубиц «Гвоздика», боевых машин пехоты БМП-2 и водители бронетранспортеров БТР-80. Будет оцениваться вождение на скорость с преодолением препятствий как естественного, так и искусственного характера.

Обучение длилось два месяца. Экзамены для иностранных военных стартовали на учебно-тренировочных комплексах Ляур и Самбули. Подготовка таджикистанских специалистов обусловлено Соглашением о пребывании российской военной базы в Таджикистане.