Бишкек, , 15:52 — REGNUM Центральная избирательная комиссия Киргизии готовится подать кассационную жалобу в Верховный суд страны с требованием отстранить партию «Кыргызстан» от дальнейшего участия в парламентских выборах. Об этом сегодня, 28 августа, заявила глава ЦИК Нуржан Шайлдабекова.

По ее словам, центризбирком намерен обжаловать решение административного суда столицы Киргизии, признавшего незаконными и необоснованными претензии ЦИК по поводу того, что документы на регистрацию подал не официальный представитель партии «Кыргызстан», а другой человек по доверенности.

«Мы считаем, что принятое нами решение было правильным и законным», — подчеркнула председатель центральной избирательной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызстана.