Москва, 28 августа 2020, 15:51 — REGNUM Резерв российских правоохранителей для помощи Белоруссии сформирован вне деятельности органов Союзного государства. Об этом заявил 28 августа госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Григорий Рапота.
Рапоту спросили о конкретных силовых подразделениях, однако он отметил, что таких подробностей не знает.
«Это не пересекается с деятельностью органов Союзного государства», — сказал госсекретарь Союзного государства РИА Новости.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин пообещал при необходимости направить в помощь официальному Минску сотрудников силовых органов. Он пояснил, что такой резерв создан по просьбе белорусского президента Александра Лукашенко.
Читайте также: Лукашенко рассказал, как договорился с Путиным о защите Белоруссии
А также: Песков оценил численность резерва правоохранителей РФ для Белоруссии