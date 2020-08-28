Москва, , 15:51 — REGNUM Резерв российских правоохранителей для помощи Белоруссии сформирован вне деятельности органов Союзного государства. Об этом заявил 28 августа госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Григорий Рапота.

Рапоту спросили о конкретных силовых подразделениях, однако он отметил, что таких подробностей не знает.

«Это не пересекается с деятельностью органов Союзного государства», — сказал госсекретарь Союзного государства РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин пообещал при необходимости направить в помощь официальному Минску сотрудников силовых органов. Он пояснил, что такой резерв создан по просьбе белорусского президента Александра Лукашенко.

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