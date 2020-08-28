Тбилиси, , 15:49 — REGNUM Партия «Единое национальное движение» (ЕНД) не может выдвинуть бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили кандидатом на пост премьер-министра Грузии по ряду объективных причин, но там стараются использовать его имя для наращивания популярности. Об этом в интервью «ИнтерпрессНьюс» 28 августа сообщил политолог Рамаз Сакварелидзе.

В ЕНД ранее заявили, что выдвижение основателя партии Саакашвили кандидатом на пост главы правительства было бы логично. Но Сакварелидзе отметил, что это сделать невозможно, так как у экс-президента нет грузинского гражданства, а в Грузии он заочно осужден. Тем не менее Саакашвили остается харизматичной личностью, что в его партии и хотят использовать.

«Национальному движению» поэтому-то и нужно педалирование имени Саакашвили. Они увидели, что это имя привлекательно для того избирателя, что их поддерживает, чтобы привлечь больше сторонников, и суть лишь в этом», — сказал политолог.

В качестве подтверждения своих слов он указал на то, что все, кто вышел из ЕНД и создал другие оппозиционные партии, не смогли добиться рейтинга выше, чем у партии Саакашвили.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 августа Саакашвили, находясь на государственной должности на Украине, заявил, что намерен вернуться в Грузию.

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