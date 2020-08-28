Минск, , 15:52 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает несправедливой критику в его адрес в том, что он с автоматом бегает «по улицам и готов стрелять в собственный народ». Он заявил об этом 28 августа во время общения с работниками ООО «Савушкин-Орша».

Александр Лукашенко Kremlin.ru

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По словам белорусского лидера, которые приводит БелТА, он в ситуации, когда имеет место быть внешняя угроза, также вынужден держать некоторый резерв военнослужащих ввиду сложившейся общественно-политической обстановки.

«Это что, нормально? И вы меня начинаете критиковать, что я с автоматом там бегаю по улицам и готов стрелять в собственный народ. Слушайте, я за четверть века в народ никогда пальцем не показывал, не то что стрелять», — сказал Лукашенко.

Кроме этого, он подчеркнул, что военная угроза Белоруссии в настоящее время существует.

«И то, что я вас напрягаю сейчас по поводу этих гусениц танков на территории Польши и Литвы, так слушайте, мы же не идиоты. Были под Берлином американские F-16, ну и пусть стоят там. Нет, они их перебросили сюда — 15−20 минут подлета до нашей территории. Для меня это как главнокомандующего — вопрос. 18 самолетов. Непонятно, что у них на подвесках. Может быть, ядерное оружие. Я исхожу из худшего варианта. Поэтому я должен был отреагировать», — сказал президент Белоруссии.

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