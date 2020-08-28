Москва, , 15:41 — REGNUM Оппозиция Белоруссии пытается распространить политический раскол в стране на все общественные институты. Об этом 28 августа заявил директор Центра изучения перспектив интеграции ЕАЭС Дмитрий Беляков на телеканале «Россия 24».

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"Пик этого протеста мы прошли уже — «силового» протеста, который был. Сейчас всё работает на картинку. Товарищам надо отдельно отрабатывать те финансы, которые в них вливаются, а мы знаем, что финансов всё больше и больше», — заявил Беляков.

При этом оппозиция пытается «зацепиться» за все спорные моменты, которые существуют в белорусском обществе, и «вывести их наружу», указал он.

«Сейчас они делают ставку не только на церковь в этих расколах, но и 1 сентября вся эта проблема придёт в наши школы. Она обратилась к учителям с пламенной речью», — указал эксперт.

Ранее Светлана Тихановская записала видеообращение к белорусским учителям. Она заявила, что часть учителей оказались под давлением и «в желании выслужиться воровал голоса избирателей, воровал будущее у детей».

Тех, кто пошёл на подлог, Тихановская призвала пообещать «дальше поступать по совести, которая важнее страха».