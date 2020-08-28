Минск, , 15:29 — REGNUM В европейских странах должны подумать, во что превратится Европа, если в Белоруссии «полыхнёт». Об этом 28 августа заявил президент республики Лукашенко в ходе встречи с коллективом ООО «Савушкин-Орша».

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"Надо утихомириться, и им тоже, за границей, взять голову в руки, успокоиться и подумать, во что может превратиться Европа, если здесь полыхнёт», — сказал Лукашенко.

По его словам, Белоруссия может превратиться в театр военных действий, где будут решаться не вопросы этой страны. Сама же республика на Западе не нужна, она остается трамплином в Россию, считает он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал ответить странам, которые введут ограничительные меры против республики.

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