Душанбе, , 15:27 — REGNUM Президент Таджикистана Эмомали Рахмон наградил министра здравоохранения и социальной защиты республики Джамоллидина Абдуллозода премией имение Авиценны в сфере науки и техники, сообщает 28 августа издание Asia-Plus.

Глава государства вручил государственные награды в преддверии Дня независимости республики. Церемония вручения прошла во Дворце нации. Награды получили работники культуры, здравоохранения, общественные деятели, государственные служащие и предприниматели.

Напомним, Джамоллидин Абдуллозода назначен министром здравоохранения и социальной защиты Таджикистана 5 мая 2020 года. Ранее он возглавлял больницу «Истиклол» в Душанбе.

Бывший глава минздрава Насим Олимзода был отстранен от должности «в связи с переходом на другую работу». Отметим, увольнение министра произошло через пять дней после официального признания случаев коронавируса в Таджикистане.