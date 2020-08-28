Киев, , 15:39 — REGNUM Министры финансов Украины и Польши подписали совместную декларацию о двустороннем сотрудничестве в сфере обмена налоговой информацией. Об этом сообщила 28 августа пресс-служба министерства финансов Украины.

Реализация данной декларации укрепит сотрудничество между двумя странами, в частности позволит эффективно бороться с финансовым мошенничеством, а также приведёт к стабильному росту доходов бюджета.

«Мы готовы обмениваться опытом в сфере налогообложения для достижения общих целей в борьбе с налоговым мошенничеством и предотвращения попыток избежать налогообложения», — рассказал глава Минфина Украины Сергей Марченко.

Напомним, ранее Украина пригласила Польшу принять участие в «международной платформе» по «деоккупации» Крыма.

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