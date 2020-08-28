Париж, , 15:12 — REGNUM Согласно опросу BVA, более половины респондентов во Франции (55%) довольны премьер-министром страны Жаном Кастексом, сообщает Le Figaro.

По данным исследования, популярность президента Франции Эммануэля Макрона также растет. 44% респондентов во Франции заявили, что имеют хорошее мнение о президенте.

Кроме того, визит Эммануэля Макрона в Бейрут в начале августа 2020 года «несомненно, позволил ему вернуть себе некоторую репутацию».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции заверил, что совместное проживание означает продолжение ношения масок, даже если это «затруднительно» и «тягостно».

Читайте также: Макрон: «Я не люблю носить маску»

Читайте развитие сюжета: ВВП Франции упал на 13,8% — INSEE