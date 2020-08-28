Париж, , 14:48 — REGNUM Во время визита на фармацевтический завод президент Франции Эммануэль Макрон представил «философию» плана восстановления экономики страны, передает BFM TV.

«Это стратегия не для того, чтобы противостоять текущим трудностям, мы уже сделали это, она предназначена для подготовки Франции к 2030 году», — заявил глава государства.

«Это не субсидирование трудных секторов, это инвестиции в будущее», — добавил президент.

Эммануэль Макрон также поприветствовал план по перемещению и воссозданию производственных сил на территории Франции.

«Мы должны переместить и воссоздать производственные силы на наших территориях. Здравоохранение и промышленный суверенитет будут одними из столпов плана восстановления», — отметил глава государства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции выступил в защиту ношения маски, чтобы избежать усиления циркуляции вируса.

Читайте ранее в этом сюжете: Макрон: «Я не люблю носить маску»