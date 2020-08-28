Минск, , 14:56 — REGNUM Белоруссия ответит собственными санкциями на санкционные ограничения со стороны некоторых стран. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко 28 августа во время посещения предприятия в Орше.

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Он пригрозил, что Польше и Литве, чьи самолёты через Белоруссию летали в Китай и Россию, придётся осуществлять полёты через Балтийское или Чёрное море. Лукашенко также высказался за ограничения на санкционную продукцию, в отношении которой Россия ввела эмбарго.

«Они зажрались и забыли, что такое Беларусь. И думали, что нас можно наклонить, танками попугать, ракетами…», — приводит слова Лукашенко БелТА.

Белорусский лидер добавил, что предложил переориентировать все торговые потоки с литовских портов на другие, и напомнил, что Литва формирует до 30% бюджета за счёт потока белорусских грузов.

«Зажрались. Поэтому поставим на место», — добавил он.

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