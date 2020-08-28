Москва, , 14:50 — REGNUM Американские санкции введены именно в отношении тех российских ученых, которые в течение последних трех месяцев вели разработку вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом 28 августа говорится в распространенном комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

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"Считаем вопиющим включение в американские ограничительные перечни трех российских научно-исследовательских институтов. Возмущает прежде всего тот факт, что под санкции попали те самые ученые и специалисты, которые последние несколько месяцев неустанно трудились над разработкой российской вакцины от COVID-19», — говорится в сообщении.

Также в нем указывается, что российскому внешнеполитическому ведомству неясно, как теперь власти США будут разъяснять своим гражданам данную попытку наказать людей, успешно работающих над лекарством от болезни, которая уже убила свыше 180 тыс. американских граждан.

Кроме этого, Захарова отметила, что данные санкции Соединенных Штатов могут являться инструментом недобросовестной конкуренции.

«Создается впечатление, что речь снова идет о банальном использовании санкционного давления в интересах продвижения собственных компаний, сейчас уже фармакологических, по аналогии с продолжающимся продавливанием на европейский рынок своего газа», — также говорится в комментарии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что российская вакцина от коронавируса будет в первую очередь направлена в Белоруссию, о чем договорились президенты двух стран.