Минск, , 14:38 — REGNUM Североатлантический альянс перебросил к границе Белоруссии 18 американских истребителей F-16, заявил 28 августа президент республики Александр Лукашенко.

«Были под Берлином американские F-16, ну и пусть стоят там. Нет, они их перебросили сюда — 15−20 минут подлёта до нашей территории», — сказал Лукашенко, выступая перед представителями трудового коллектива ООО «Савушкин-Орша».

Таким образом белорусский лидер объяснил, почему он «развернул у границ части, половину армии привёл в боевую готовность».

Как сообщало ИА REGNUM, в Белоруссии 28−31 августа пройдут масштабные военные учения в Гродненской области у границы с Литвой.

При этом президент Белоруссии Александр Лукашенко уже неоднократно заявлял о возникшей угрозе внешнего вторжения с Запада на фоне попытки захвата власти прозападной «оппозицией».

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