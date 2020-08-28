Париж, 28 августа 2020, 14:30 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон выступил в защиту ношения маски, чтобы избежать усиления циркуляции вируса, передает BFM TV.
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"Мы должны научиться жить с вирусом», — заявил Эммануэль Макрон во время посещения фармацевтического завода.
Глава государства заверил, что совместное проживание означает продолжение ношения масок, даже если это «затруднительно» и «тягостно».
«Как и вы, я не люблю носить маску», — отметил глава государства.
Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон посетил фармацевтический завод.
Подробнее в материале: Макрон посетит фармацевтический завод во Франции
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